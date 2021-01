Mercato : Milan et Séville seraient bien en pole pour Thauvin

Le Milan AC et le FC Séville seraient bien les favoris pour accueillir la signature de Florian Thauvin (27 ans), cette année.





Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation du milieu offensif, lequel sera en fin de contrat en juin. Le journal indique que l'OM ne lui a jamais transmis de proposition qu'il espérait voir arriver. Et il est désormais libre de s'engager avec le club qu'il souhaite, dans l'optique du prochain été.



Le quotidien croit aussi savoir que le FC Séville de Monchi et le Milan AC de Paolo Maldini sont très attentifs à sa situation. Ils pourraient réaliser une bonne affaire. L'été prochain ou... cet hiver. Les Italiens envisageraient une petite offensive, ce mois de janvier, même s'ils n'ont pour l'instant pas fait d'offre aux Phocéens.



Depuis 2013, Flotov a marqué 84 buts et donné 50 passes décisives en 258 matchs, toutes compétitions confondues. Son départ gratuit risque bien de constituer l'un des pires gâchis de l'histoire olympienne.