Eyraud essaie de limiter les critiques, assure Grégoire

Mathieu Grégoire a réagi au communiqué publié par l'OM, en réponse à des articles de La Provence. Il pense que Jacques-Henri Eyraud fait en sorte que ses anciens salariés ne critiquent pas le club dans la presse.





"De plus, l'utilisation de l'anonymat stigmatise des salariés anciens ou actuels, dont on pourrait croire qu'ils se sont exprimés." Cette phrase a notamment fait tiquer le journaliste de L'Équipe : "Ce passage du communiqué OM du jour mérite un léger sous-titrage. Depuis son arrivée, JHE insère des clauses de confidentialité à chaque rupture de contrat avec un salarié, cela crée le climat que vous imaginez et donne parfois des situations cocasses. Ainsi, Fred Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia, qui se prend une lettre recommandée après avoir parlé de Strootman dans un portrait et refuse donc de s'exprimer en septembre dernier quand on l'appelle pour vanter les louanges de Caleta-Car. Rappelons ensuite que Rod Fanni a vu une interview dans L'Équipe, en décembre 2017, être utilisée contre lui, dans le cadre d'une procédure de licenciement début 2018. Les témoignages “on” sont ainsi des armes pour une direction aujourd'hui, afin de raréfier les critiques. Critiques qui deviennent du coup l'apanage d'anciens dirigeants/joueurs, de chroniqueurs, ce qui n'est pas forcément + pertinent in fine. Mais on ne peut s'étonner, fin 2020, qu'un salarié proche du réacteur nucléaire OM ne prenne ses précautions s'il émet un avis dans un média", a-t-il posté sur Twitter.



JHE se fendra-t-il d'un nouveau communiqué ?