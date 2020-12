Schneider pense qu'Eyraud subit aussi les défaites de l'OM

Grégory Schneider ne comprend pas les propos tenus par Jacques-Henri Eyraud sur les Marseillais salariés de l'OM. Il pense que le président vit aussi très mal les défaites.





"Il argumente en fait. Il dit que comme ce sont des supporters de l'OM, les lendemains de défaite posent problème. Ils ne sont plus efficaces, car trop dans l'émotion. Mais je vous dis que Eyraud ne regarde pas les matchs tout seul. Il est le plus stressé pendant les matchs. Ce n'est rien à côté du lendemain quand ils perdent. Il a la tête dans le seau, ce qui est normal. Il est dans un état terrible donc on se demande ce qu'il reproche aux gens", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Eyraud avait expliqué qu'il voulait moins de Marseillais à l'OM, car "les visages se refermaient, les dépressions étaient proches", au lendemain des revers.