L'OM se réjouit de ses audiences sur Twitch

Hugues Ouvrard, très discret depuis son arrivée, a félicité ses troupes pour les résultats obtenus sur Twitch.





"98 audiences 100 liées au Gaming, et 2 autres, celles de @OM_Officiel. Bravo à toutes les équipes. NB : 1. la chaîne Twitch ne coûte pas d'argent au Club, elle en rapporte, c'est important en ce moment. 2. Avoir une chaîne Twitch ne nuit pas à la performance sportive. 3. More to come", a-t-il publié par le biais de son compte Twitter. Et de préciser : "Les revenus sont intéressants. Cela permet également des activations avec des sponsors. Pour la 3e question, il faudra leur demander."



Pour rappel, Hugues Ouvrard occupe le poste de "head of business", depuis début juillet.