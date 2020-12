Mercato : l'OM dans le coup pour Milik ?

L'OM tenterait de s'attacher les services de Arkadiusz Milik (26 ans), cet hiver.





Selon les renseignements publiés par RMC, Pablo Longoria a ouvert le dossier menant à l'international polonais de Naples. Écarté de l'équipe de Gennaro Gattuso, il n'a plus joué depuis le 8 août. Il ne figure pas dans l'effectif retenu pour jouer la Serie A et la Ligue Europa. Ses dirigeants n'ont pas accepté qu'il refuse de prolonger et refoule les propositions, lors du dernier mercato.



En 2019-2020, Milik avait joué 35 matchs et marqué 14 buts. Il a été tour à tour ciblé par l'AS Rome et la Juventus de Turin, mais les discussions ont échoué. L'Atlético Madrid serait désormais sur le coup pour compenser le départ de Diego Costa. L'OM aura donc fort à faire s'il souhaite obtenir son renfort. L'idée de Longoria serait "d'aider le SSC Napoli à prolonger Milik d'une saison (jusqu'en juin 2022) et d'ici là de le mettre en vitrine à Marseille afin que le joueur soit vendu au mercato estival prochain".



Pour rappel, Milik compte 56 sélections et a marqué 15 buts en avec la Pologne, depuis le début de sa carrière.