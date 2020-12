Mercato : Maehle a trouvé son nouveau club (Officiel)

Joakim Maehle (23 ans) s'est entendu avec l'Atalanta Bergame, en vue d'une signature, ce mercato.





L'international danois, qui a été déclaré proche de l'OM, ces derniers mois, a finalement donné son accord au club de Serie A. L'Atalanta a annoncé son transfert permanent, mercredi, et le joueur est déjà arrivé en Lombardie. L'opération sera officialisée lundi. Le montant du deal et la durée de son contrat n'ont pas été communiqués. Il est difficile de savoir si le club olympien est vraiment revenu à la charge pour le recruter, alors que Genk avait fait capoter sa venue à Marseille, en toute fin de mercato estival.



Cette saison, Maele a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives en 16 matchs de Jupiler Pro League.