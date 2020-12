Rongier manquera le match contre Montpellier

Valentin Rongier (26 ans) a été suspendu par la commission de discipline, mercredi soir.





Le milieu de terrain de l'OM sera absent pour la rencontre prévue face au MHSC, le 6 janvier. Il a effectivement été suspendu par la commission de discipline pour avoir cumulé trois cartons jaunes en moins de dix matchs. André Villas-Boas va donc être obligé de remanier son entrejeu.



Pour rappel, le club phocéen est de loin le plus sanctionné du Championnat de France avec 45 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Son dauphin, Angers n'a pris que 38 cartons jaunes et 1 carton rouge. Et Lyon et Monaco pointent avec 35 cartons jaunes et 5 cartons rouges.



Cette saison, Rongier a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 15 apparitions en Ligue 1. Il a également joué les 6 matchs de Ligue des Champions.