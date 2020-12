Mercato : l'OM en pincerait pour Fosu-Mensah

Les dirigeants phocéens surveilleraient de près la situation de Timothy Fosu-Mensah (22 ans), le défenseur de Manchester United.





D'après Sky Sports, l'OM fait partie des prétendants à la signature de l'international néerlandais (3 sélections). Il aurait l'intention de faire une offre, cet hiver, afin d'obtenir son renfort. Il ne serait pas le seul sur le coup, puisque le Hertha Berlin aurait le projet d'en faire de même.



En fin de contrat ne juin 2021, Fosu-Mensah a été prêté successivement à Crystal Palace et Fulham, lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019. Il a ensuite peiné à obtenir du temps de jeu, sous la tunique des Red Devils. L'an passé, il a participé à 6 matchs, dont 3 comme titulaire. Et cette saison, il n'en est qu'à 3 rencontres, dont 1 seule en tant que titulaire.



Pour rappel, Timothy Fosu-Mensah a été formé au centre de l'Ajax Amsterdam, avant de rejoindre celui des Mancuniens. On peut penser que son possible recrutement est lié à l'éventuel transfert de Duje Caleta-Car, lequel est pisté par des formations anglaises.