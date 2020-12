Chaudel détaille l'impact du Brexit sur la Ligue 1

Vincent Chaudel, de l'Observatoire du sport business, a donné son avis sur les effets du Brexit. Il s'attend à ce que les clubs français ne bénéficient plus des entrées d'argent liées aux transferts des jeunes joueurs.





"On va sans doute le voir dès le mercato hivernal. Les clubs anglais ont beau bénéficier de droits télé imposants, ils ne sont pas en bonne forme financièrement en raison du Covid, qui a vidé les stades d'habitude pleins. Le Brexit va ajouter ses effets. C'est une mauvaise nouvelle pour les clubs français dont les droits télé vont baisser sans que les transferts jouent leur rôle d'amortisseur. À terme, en revanche, cela peut les favoriser puisqu'ils conserveront plus longtemps leurs meilleurs jeunes et les vendront plus cher quand ils seront matures. Après la crise des subprimes, la Liga avait freiné sur les transferts et parié sur la formation, avec des résultats. Former, mais aussi acheter local est peut-être la voie à suivre pour la Ligue 1", a-t-il estimé lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



La stratégie du trading risque bien d'être mise à mal par les changements qui vont découler du Brexit. De 2000 à 2019, le solde monétaire des transferts entre la Premier League et la Ligue 1 atteignait 1,246 milliard d'euros.