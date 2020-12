Malleville : "Tu es vraiment le pire président que j'ai connu à l'OM"

René Malleville a répondu aux moqueries de Jacques-Henri Eyraud. Il pense que le Parisien est le pire président qu'ait connu l'OM.





"Eyraud s'est permis de dire des choses sur mon compte. Alors, je vais te dire Jacques-Henri. Je suis l'OM depuis 1959. J'ai connu 26 présidents, 69 entraîneurs. Pour la plupart, on les a oubliés. Mais moi, je suis encore là. Et toi, tu ne seras plus là, dans pas longtemps j'espère. Mais nous, les supporters, nous serons toujours là pour l'OM, et ce jusqu'à la mort. Et toi, tu te permets de critiquer les supporters. Il y a trop de Marseillais à l'OM ? Tu es vraiment le pire président que j'ai connu à l'OM ! Tu as compris ? J'en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. À côté de toi, Vincent Labrune, c'est le Einstein des présidents de l'OM. J'ai lu les réseaux sociaux, et tout le monde me défend. Merci", a-t-il envoyé sur Twitter.



Pour rappel, JHE avait qualifié Malleville de "monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras", lors d'un séminaire, en 2018. Le président de l'OM ne paraît en fait pas connaître suffisamment le foot pour comprendre les critiques dont il est l'objet.