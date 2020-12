Mercato : Longoria tente de recaser Strootman

Pablo Longoria aurait pris le dossier de Kevin Strootman (30 ans) en mains, afin de lui trouver une nouvelle équipe.





Dans son édition du jour, La Provence consacre un article à la situation de l'international néerlandais. Il avait été recruté pour 25 millions d'euros en 2018, ce qui laissait entendre que cet OM disposait de moyens colossaux. Il n'en était en fait rien et il s'agit d'une des plus grosses bourdes de l'histoire du club. On la doit à Rudi Garcia, bien sûr, ainsi qu'à Jacques-Henri Eyraud, lequel n'a apparemment pas mesuré l'ampleur de l'opération. Sous contrat jusqu'en 2023 et à défaut d'avoir un impact sur l'entrejeu phocéen, Strootman pourrait peser très longtemps sur sa masse salariale.



Selon les informations du quotidien, Pablo Longoria s'est emparé de son dossier afin de lui trouver une porte de sortie. Par la voix d'un employé du club, Alexandre Jacquin précise que le joueur dispose d'un salaire supérieur aux 500 000 euros souvent évoqués. Depuis sa venue, Strootman a disputé 76 matchs, dont 46 comme titulaire.