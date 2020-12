MacHardy tombe déjà sur Longoria

Jonatan MacHardy pense déjà que Pablo Longoria s'est planté dans son recrutement. Le journaliste compare son bilan à celui de Luis Campos.





"Sur Longoria, je suis assez circonspect. On attendait quoi de lui ? Dans une situation compliquée, avec un budget restreint, il devait faire quelques petits miracles. Ce qui est faisable, quand on voit ce qu'a fait Lille ces derniers temps avec Campos. L'OM doit aller chercher au-delà de son champ de vision habituel. Il faudrait faire des bons coups à 3-4 millions d'euros avec des joueurs capables de renforcer l'effectif directement. On attend ça de la part de Longoria. Ces derniers temps, Marseille a aussi fait quelques coups, comme avec Alvaro. Mais on attend plus. L'OM doit aller voir les championnats sud-américains et de l'Europe de l'Est. Mais d'une manière générale, les clubs français ne savent pas travailler, ils ont des oeillères, et ils regardent toujours au même endroit... À un moment, il faudrait peut-être étendre son champ de vision dans le domaine du scouting", a lâché MacHardy au micro de RMC.



Pour rappel, les arrivées estivales de l'OM se nomment Luis Henrique, Michaël Cuisance, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Pape Gueye. Il paraît trop tôt pour juger de leur potentiel, et il y a fort à parier qu'Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas sont à l'origine de la venue de la plupart d'entre eux : Longoria est effectivement arrivé très tard. Enfin, bien aidé par ses ventes, le LOSC a recruté pour 40 millions d'euros, l'été dernier, et l'OM pour seulement 13 millions d'euros. Il est donc difficile de comparer. A trop vouloir faire du Daniel Riolo, Jonatan MacHardy en perd son latin.