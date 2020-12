Djellit : "Je suis assez inquiet pour l'OM"

Le journaliste de France Football a évoqué sur La Chaîne l'Equipe sont inquiétude concernant l'OM.





"Je suis assez inquiet pour l'Olympique de Marseille parce que ce n'est pas une équipe qui a sportivement besoin de vendre. C'est une équipe qui a besoin de se renforcer quand on voit l'état des latéraux. Il y a aussi toujours cette problématique du numéro 9. L'OM n'a pas de marge sur ses adversaires et ils sont en train d'être décrochés et deux matchs en retard ne sont pas forcément deux matchs gagnés. Les bons joueurs sont indispensables donc ils vont avoir du mal à les vendre et les gros salaires ne partiront pas parce qu'ils auront aussi du mal à les vendre."



Comme d'habitude, l'OM inquiète beaucoup les médias situés dans la capitale, alors que le club est 5e du classement avec deux matchs en retard, et 8 points de retard sur Lyon (1e) et Lille (2e), 7 points sur le PSG (3e), et 3 points sur Rennes (4e). C'est moins confortable qu'avant les trois derniers matchs sans victoire en L1, mais tous les clubs devant l'OM ne feront pas que prendre des points durant tout le reste de la saison. Aux hommes d'André Villas-Boas à se tenir prêt pour surgir au bon moment.