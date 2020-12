Longoria présente le scout Friio

Le Français David Friio a été recruté par l'OM en septembre 2020, sous l'impulsion de Pablo Longoria.





Le directeur espagnol de l'OM a dévoilé les qualités du scouting manager David Friio dans La Provence, ainsi que la politique de recrutement de l'OM concernant les jeunes : "Quand j'étais scout, il (David Friio) bougeait pour Manchester (United). On s'est retrouvés dans beaucoup de tournois, on a continué à garder le contact. Dans le recrutement, il est en charge de l'équipe pro jusqu'au centre de formation. On va mettre en place une politique agressive de recrutement, spécialement dans les centres de formation. On va créer un département méthodologique, de manière à entraîner tous nos garçons avec une même perspective. Si tu ne sélectionnes pas les meilleurs joueurs de ta ville, comment vas-tu arriver à sélectionner les meilleurs joueurs du monde ? Marseille est la deuxième région la plus formatrice en France, tu ne peux pas faire 100% mais l'objectif est toujours de récupérer les meilleurs. Il ne faut pas trouver des excuses."



David Friio, 47 ans, est passé en tant que scout par Nottingham Forest (2006-2008), Manchester United, pour qui il a repéré Paul Pogba, et l'AS Saint-Etienne (2017-2020).