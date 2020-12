Slimani recalé par Villas-Boas ?

L'attaquant algérien traîne son spleen à Leicester, et cherche une porte de sortie. Ce ne sera pas a priori à l'OM qu'il la trouvera.





Selon les informations de L'Equipe, Islam Slimani (32 ans) a été proposé en prêt à l'OM pour cet hiver, alors qu'il a très peu joué lors de la première partie de la saison avec sa formation, Leicester (1 match toutes compétitions confondues, 0 but). Efficace à Monaco l'an dernier (9 buts et 7 passes décisives en 19 matchs), l'ancien buteur du Sporting Portugal n'aurait pas les faveurs d'André Villas-Boas, le coach de l'OM, qui cherche une doublure ou un concurrent sérieux à Dario Benedetto (3 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres cette saison) depuis l'été dernier.



Le Portugais s'intéressé à d'autres profils que celui d'Islam Slimani. Leur nom n'ont pas filtré.