Longoria détaille le rôle d'Aldridge

Interrogé par La Provence, l'Espagnol en a dit un peu plus sur le rôle obscur de l'Anglais Paul Aldridge à l'OM.





"C'est un consultant en Angleterre pour nous. On doit considérer l'Angleterre comme le numéro 1 dans l'industrie du football, au niveau des revenus internationaux. Il peut offrir beaucoup d'opportunités pour vendre des joueurs, mais aussi pour trouver des solutions, des stratégies, pour savoir l'actualité de la ligue et des clubs, avec un très haut niveau de contacts. Je le connaissais avant de signer à l'OM. J'avais travaillé avec West Ham sur certains dossiers quand il était CEO (directeur général)."



Paul Aldridge, 54 ans, collabore avec l'OM depuis près d'un an. Depuis son arrivée au club, aucun joueur de Marseille n'est parti en Angleterre. Actuellement, Duje Caleta-Car (24 ans) et Morgan Sanson (26 ans) ont la côte Outre-Manche.