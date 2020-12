Longoria parle des prolongations et de Strootman

L'ailier français Florian Thauvin est en fin de contrat, et le milieu néerlandais touche un énorme salaire sans beaucoup jouer.





Interrogé par La Provence, Pablo Longoria a évoqué l'avenir de Florian Thauvin, mais aussi de tous les autres joueurs de l'effectif en fin de contrat en 2021 (Jordan Amavi, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle et Saîf-Eddine Khaoui) : "Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l'équilibre entre tous les acteurs. C'est pareil pour d'autres joueurs de l'effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile. Les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, avec ou sans public... Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s'adapter à la situation."



Pablo Longoria en a également profité pour aborder le cas Kevin Strootman (30 ans), 1 titularisation cette saison (en 12 matchs disputés toutes compétitions confondues) : "Il a le plus gros salaire de l'effectif. C'est vrai. Kevin (Strootman) connaît sa situation." Pour lui, une porte semble grande ouverte pour un départ en hiver.