Longoria évoque le futur de l'OM

Pablo Longoria s'est exprimé sur l'avenir de l'OM. Il a des idées pour sortir le club de sa situation délicate.





"Je ne parle pas seulement des prochains mois, mais plutôt des prochaines années. On doit continuer à construire notre identité pour nous rapprocher de ce que les supporters ont en tête et de ce qu'ils ont envie de voir sur le terrain. On doit aussi continuer à "patrimoniser" le club avec l'introduction d'actifs, et surtout être compétitif dans le domaine sportif. Il faut participer à la coupe d'Europe, c'est très important pour avoir des résultats économiques. Dans le foot moderne, ce sont les résultats économiques qui permettent les résultats sportifs", a déclaré le directeur du football dans les colonnes de La Provence.





"Une structure moderne doit être transversale"

Il a aussi indiqué qu'il appréciait le fonctionnement du club : "Une structure moderne doit être transversale, toutes les personnes qui ont un rôle important dans l'organisation doivent travailler ensemble et partager des visions sur le futur. C'est très important pour construire une structure moderne, où l'information va vite en interne. J'y travaille quotidiennement, avec Jacques-Henri qui doit avoir la vision stratégique, et Hugues, pour créer des liens entre le sportif et le business. Si on travaille ensemble, on va trouver plus de ressources dans le sportif pour faire l'équipe, et plus de facilités dans le business pour générer de l'argent et sortir de cette situation économique."



Des formules qui doivent faire très plaisir à Jacques-Henri Eyraud.