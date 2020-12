Longoria veut continuer avec Villas-Boas

Pablo Longoria a fait le point sur la situation d'André Villas-Boas. Le directeur du football de l'OM apprécie travailler avec le Portugais et espère le convaincre de rester.





"Nous avons un rapport quotidien, fait de respect. Je considère que c'est un grand coach, de très haut niveau. Nous avons de très bons rapports au niveau humain et professionnel", a-t-il confié au journal La Provence. Il souhaite le faire prolonger, dans les prochaines semaines : "Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble."





"L'année zéro ? C'est une bonne question"

Il pense qu'AVB à une vision à moyen terme que n'ont pas la plupart des autres entraîneurs : "Normalement, un coach a une ambition à court terme dans un projet. André est différent, c'est un plaisir en tant que dirigeant de travailler avec un coach comme lui, il a toujours une ambition à moyen et à long terme dans un projet. Il donne beaucoup de conseils pour la construction du futur. Il le fait au quotidien, j'apprécie beaucoup. L'année zéro ? C'est une bonne question, il l'a évoquée en conférence de presse. Je crois surtout que, pour la saison prochaine, beaucoup de situations particulières pourront permettre au club d'avoir une ambition différente. Il y a des joueurs en fin de contrat, et un nombre élevé de joueurs dans l'effectif, surtout dans la situation économique actuelle. Il en faudrait 22-23 par club, mais il y en a plutôt 25-26."



Pour rappel, outre Florian Thauvin et Jordan Amavi, Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui, Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo, Florian Chabrolle et Yohann Pelé arriveront au terme de leur contrat en juin.