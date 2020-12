MacHardy qualifie Eyraud d'escroc et demande le départ de Villas-Boas

Jonathan MacHardy considère que le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, est un escroc. Il demande son départ.





"Pour l'OM, je souhaite que l'escroc Eyraud s'en aille très vite et très loin de Marseille. Maintenant, ça suffit ! Ça suffit de ridiculiser le club, ça suffit de ridiculiser les supporters. C'est une honte, c'est un scandale ! Eyraud à l'OM, ce n'est plus possible. C'est le pire président de l'histoire de l'OM. Ça fait mal au coeur de l'entendre parler, de le voir à la tête du club. Et après, j'aimerais que le Papa Noël amène très vite Christophe Galtier pour remplacer Villas-Boas l'année prochaine. Alors, pour Galtier, ce ne serait pas une progression de passer de Lille à Marseille dans l'état actuel des choses. Mais le coeur a certaines raisons que la raison ne comprend pas. Galtier a envie d'entraîner l'OM. C'est son destin d'entraîner son club de coeur. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de supporters. S'il a l'opportunité, il ne la laissera pas passer. J'espère qu'il acceptera le challenge marseillais. Galtier a prouvé qu'il était capable de faire des choses dans des conditions difficiles. J'espère qu'il viendra pour remplacer l'hystérique Villas-Boas", a lancé le journaliste au micro de RMC.



MacHardy a pris André Villas-Boas en grippe, depuis plusieurs mois. Comme c'est déjà le cas pour certains de ses confrères, il ne faut plus espérer une analyse objective des matchs de l'OM.