Mercato : l'OM en pincerait pour Hysaj

L'OM aurait coché le nom d'Elseid Hysaj (26 ans), en vue des prochains mercatos.





D'après les éléments recueillis par le journaliste Ignazio Genuardi, le club phocéen s'intéresse à la situation du latéral droit du SSC Naples. En fin de contrat en juin, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie dès cet hiver. Et il intéresserait des formations italiennes, allemandes et russes.



Cette saison, Elseid Hysaj n'a pris part qu'à 6 rencontres de Serie A et 2 matchs d'Europa League, avec l'équipe de Gennaro Gattuso. Il a contracté la Covid-19, à l'automne, et a subi une préparation physique spécifique, durant décembre. Il compte 56 sélections avec l'Albanie et a été formé à Empoli, entre 2011 et 2015.



Toujours en quête du successeur de Bounar Sarr, l'OM paraît attentif à toutes les opportunités. Il est vrai qu'Hiroki Sakai semble avoir besoin de souffler et qu'André Villas-Boas paraît bien avoir besoin d'un nouveau défenseur droit. Il reste à voir s'il disposera des moyens de ses ambitions.