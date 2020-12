Mercato : Naples serait toujours dans le coup pour Thauvin

Le SSC Naples n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Florian Thauvin (27 ans).





Selon les éléments recueillis par la presse italienne, le Napoli continue de suivre avec intérêt le milieu offensif de l'OM. Si le Milan AC semblait avoir pris de l'avance sur ses concurrents et même trouvé un accord avec le joueur, les rumeurs se multiplient, le concernant, ces derniers jours. Son nom est aussi évoqué en Angleterre.



Pour rappel, Thauvin a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 21 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. Il s'est en particulier révélé décevant en Ligue des Champions. Les dirigeants de l'OM tenteraient de le convaincre de prolonger, alors que son contrat se termine en juin, mais l'affaire paraît bien compliquée tant ils se réveillent tard.



Depuis son arrivée, en 2013, Flotov a marqué 84 buts et délivré 50 passes décisives en 258 rencontres avec l'OM.