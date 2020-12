Mercato : Reynolds se rapproche de la Roma

L'AS Rome ne tergiverse pas, pour obtenir le renfort de Bryan Reynolds (19 ans). Elle souhaiterait prendre ses concurrents de vitesse.





D'après les éléments recueillis par Sky Italia, le club romain a proposé 7,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral droit. Les discussions se poursuivraient donc avec son club, le FC Dallas. Le média précise néanmoins qu'aucun accord n'a pour l'instant été trouvé et que plusieurs formations restent dans la course pour recruter le joueur.



Selon les rumeurs des dernières semaines, la Juventus et l'OM seraient notamment sur le coup pour faire venir le jeune américain, lequel dispose d'un contrat portant jusqu'en décembre 2024. La bataille devrait donc être rude, durant le mercato de janvier pour décrocher sa signature.



Cette saison, Reynolds a disputé 17 matchs de MLS et délivré 4 passes décisives.