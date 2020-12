Issa : "On ne se faisait pas des checks"

Pierre Issa s'est remémoré l'ambiance des Clasico de son époque. Les joueurs ne faisaient pas la bise aux Parisiens, comme ça a pu être le cas ces dernières années, avant le match.





"Ah... Il faut comprendre que dans ces années-là, l'atmosphère était différente. Entre Parisiens et Marseillais, on ne se faisait pas la bise ! On ne se faisait pas des checks, comme dirait Eric Di Meco. Donc, le discours était très, très marseillais. Très, très engagé. Il n'en fallait pas beaucoup, vu les guerriers qu'on avait. Blondeau, Ravanelli, Domoraud...", a déclaré l'ancien défenseur lors d'un entretien accordé à So Foot.





"J'aurais aimé rester à l'OM toute ma carrière"

Le Sud-Africain se plaisait à Marseille : "J'aurais vraiment voulu y rester plus longtemps. Si j'avais pu... Si j'étais joueur aujourd'hui, je ne serais pas rentré dans la machine où l'on change de club chaque saison. J'aurais aimé rester à l'OM toute ma carrière. Un public extraordinaire, une ville que j'apprécie, une équipe que je supportais quand j'étais petit...", a-t-il poursuivi.



Entre 1996 et 2001, le grand Pierre Issa (1m95) a participé à 59 matchs sous la tunique olympienne. Il a également marqué 1 but.