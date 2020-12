MacHardy pense que Delort finira par rejoindre l'OM

Jonatan MacHardy est convaincu qu'Andy Delort (29 ans) rejoindra un jour l'effectif de l'OM.





"Le meilleur joueur de L1 cette saison ? C'est Neymar ! L'écart entre lui et les autres joueurs est abyssal. En deux, on peut mettre Marquinhos. Mais les joueurs du PSG sont hors concours. Donc j'ai envie de dire que le meilleur joueur de la L1, hors PSG, c'est Andy Delort ! C'est l'un de mes chouchous. Il a fait une première partie de saison extraordinaire. Pas seulement dans son rôle d'attaquant, mais aussi dans son rôle de leader d'équipe. Il a trouvé une stabilité à Montpellier. C'est un très bon joueur. Mon rêve, c'est qu'il porte un jour le maillot de l'OM avec le numéro 9 dans le dos. C'est écrit, même si ce n'est pas encore la réalité", a estimé le journaliste sur l'antenne de RMC.



Cette saison, Delort a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 15 apparitions en Ligue 1. Son contrat court jusqu'en juin 2023 et le MHSC ne devrait pas le brader.