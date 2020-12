Mercato : une première offre acceptée pour Sanson ?

L'OM aurait reçu une première proposition conforme à ses exigences concernant Morgan Sanson (26 ans). La balle serait désormais dans le camp du joueur.





Selon les éléments obtenus par Le 10 Sport, le club phocéen a reçu une offre d'un club anglais concernant son milieu de terrain. Les dirigeants seraient "en mesure d'y donner suite". Le joueur devra maintenant décider s'il valide ou non le challenge proposé.



Il y a un an, l'OM avait fixé un tarif de 35 millions d'euros, pour Sanson, et avait recalé 25 millions provenant de West Ham. Il n'est pas évident que les exigences soient les mêmes, cet hiver, alors que la crise liée au coronavirus a frappé de plein fouet les clubs français. Sous contrat jusqu'an 2022, il avait été recruté pour 9 millions d'euros, en janvier 2017. Il y aura en tout cas bien une plus-value.



Pour rappel, l'ancien Montpelliérain a participé à 154 matchs, sous la tunique phocéenne, inscrit 25 buts et délivré 19 passes décisives. Un départ pour la Premier League pourrait l'aider à franchir le palier qu'il n'arrive pas à passer avec Marseille.