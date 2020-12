Mercato : ça se corse pour Giroud

Olivier Giroud (34 ans) ne manque pas de prétendants, en vue du mercato hivernal. Outre l'OM, il serait pisté par de nombreux cadors italiens.





La presse italienne évoque de nombreux intérêts, et non des moindres, cette fin de semaine. La Lazio, le Milan AC, l'Inter Milan, la Juventus et la Fiorentina auraient pris des renseignements sur l'attaquant de Chelsea. Et en Angleterre, West Ham serait aussi dans le coup. L'OM reste cité, mais, à moins d'un gros départ ces prochaines semaines, il devrait être bien difficile de lutter alors que les finances sont dans le rouge.



Giroud dispose d'un contrat portant jusqu'en juin. Il n'est pas évident que son entraîneur, Frank Lampard, lui accorde un bon de sortie, cet hiver. Il a marqué 2 buts en 8 matchs de Premier League et 5 en 4 apparitions en Ligue des Champions, cette saison.