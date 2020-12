Thauvin à Leicester ? Heskey est contre

Interrogé sur le possible recrutement de Florian Thauvin (27 ans) par Leicester, cet hiver, Emile Heskey a jugé qu'il n'était pas nécessaire.





Il y a quelques jours, Calciomercato a indiqué que Leicester pourrait faire une offre pour recruter le milieu offensif, lors du mercato hivernal. L'ancien attaquant a réagi : "Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas", a-t-il indiqué à HITC. Et de préciser : "Avec Harvey Barnes, (Cengiz) Under, vous avez (Dennis) Praet qui peut aussi jouer à cette position. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent jouer à ces postes et ils sont jeunes. Le seul joueur que vous pouvez chercher est probablement un remplaçant pour le long terme à Jamie Vardy, qui aura 34 ans en janvier. Pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire."



Florian Thauvin ne paraît toujours pas avoir la cote, outre-Manche. Il faut dire qu'il n'a pas su briller en Ligue des Champions pour se faire remarquer, ce début de saison.