Balbir : "L'OM est à l'image de son coach"

Denis Balbir a donné son sentiment sur la première partie de saison de l'OM. Il paraît moins apprécier le travail d'André Villas-Boas que lors de l'exercice passé.





"Cette saison, on découvre un André Villas-Boas sous une autre facette à l'OM. Le Portugais est plus nerveux, plus agressif aussi. Notamment vis-à-vis d'un confrère de la Provence. Si c'était pour faire ça et se montrer aussi hasardeux dans certains de ses choix tactiques, ce n'était pas la peine de faire tout un cinéma autour de sa continuité sur le banc marseillais l'été dernier", a lâché le journaliste sur le site de But Football Club. Et il n'est pas non plus convaincu par ses choix tactiques : "À Rennes, quel est le message renvoyé à l'adversaire quand, à 1-1, tu sors tes deux meilleurs offensifs Payet et Thauvin pour rentrer deux milieux ? Pour moi, et en prenant l'exemple de ce match, l'OM a perdu autant sur ses choix que sur l'arbitrage discutable de Monsieur Turpin, lequel avait fait des siennes en excluant injustement Pape Gueye."



Balbir trouve que l'OM a été décevant, ces derniers mois : "En ce début de saison, l'OM est à l'image de son coach. C'est une équipe à deux visages. Plutôt bon en Ligue 1. Très décevant en Ligue des Champions. Forcément, cela laisse une impression mitigée. Même si l'OM n'avait pas l'effectif pour accéder aux huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y avait la place de finir troisième devant l'Olympiakos. Pour moi, c'est le gros échec de l'OM et le point noir du début de saison. Pour moi, la plus grosse satisfaction du début de saison, ce sont les prestations de Steve Mandanda", a-t-il ajouté.



Les Phocéens ont fini l'année 2020 sur une très mauvaise note et devront cravacher pour faire taire les critiques, ces dernières semaines. L'une des grosses incertitudes concerne le mercato, à la fois pour l'équipe d'André Villas-Boas et ses concurrentes. Il pourrait tout changer.