Vente OM : Bellon futur propriétaire ? La réponse

Mathieu Grégoire a apporté quelques précisions concernant Pierre Bellon, lequel détient une petite partie des actions de l'OM. Il n'envisagerait pas de racheter le club, comme cela a été suggéré par certains influenceurs, ces dernières semaines.





"Pour les redoutables (et redoutés) enquêteurs de la vente de l'OM, nous avons posé à JHE la question de l'entrée d'actionnaires minoritaires (type famille Bellon) dans le capital du club, en marge de l'entretien à L'Équipe. Sa réponse : "Non, ce n'est pas d'actualité"", a indiqué le journaliste sur son compte Twitter. Jacques-Henri Eyraud avait profité de ses dernières interviews avec la presse pour préciser que Frank McCourt était là sur le long terme. Selon lui, l'Américain a injecté plus de 350 millions d'euros dans le club. En cette période de crise, son soutien paraît d'ailleurs essentiel pour la survie du club.



Hors proposition XXL, l'idée d'une vente paraît aujourd'hui bien peu crédible.