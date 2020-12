Mercato : Rolan aurait été proposé à l'OM

Diego Rolan (27 ans) aurait été proposé à l'OM, dans l'optique du mercato de janvier. Son nom n'a bien sûr aucune chance d'être retenu pour renforcer le secteur offensif.





Si l'on en croit les informations relayées par Foot Mercato, le CV de l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux a atterri sur le bureau des dirigeants olympiens. Il aurait été proposé, en vue de la seconde partie de saison. Il paraît impossible qu'il soit retenu, alors qu'il avait traité les Marseillais de "sardines", sur Twitter, en marge des matchs disputés contre bordeaux.



L'été dernier, l'Uruguayen avait manqué de peu de rejoindre les rangs nîmois. Une mésentente entre dirigeants des Crocodiles et de la Corogne avait mis fin aux négociations. Le média indique que l'OM n'est pas le seul club à qui il a été proposé. Ce serait aussi le cas de Lens et de Bordeaux. Et son nom devrait bientôt être suggéré à des clubs de Turquie et du Moyen-Orient.



Cette saison, Rolan a participé à 3 matchs, inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. On peut imaginer qu'il est très loin de son meilleur niveau.