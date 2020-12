Djellit conseille la Ligue 2 à Luis Henrique

Nabil Djellit pense que les dirigeants devraient prêter Luis Henrique (18 ans) en Ligue 2.





"Je ne sais pas ce que Luis Henrique a dans le ventre, et je milite pour un prêt en Ligue 2, afin qu'il s'affirme. En plus, l'OM n'est pas à 10 millions d'euros près", a déclaré le journaliste sur Twitter.



Luis Henrique a pour l'instant fait 7 apparitions avec l'OM, dont 4 en Ligue 1. Il n'est pas encore parvenu à se montrer décisif. Comme l'a indiqué André Villas-Boas, il a certainement besoin de temps pour s'aguerrir et s'adapter au football européen.



L'OM a déboursé 8 millions d'euros pour s'attacher ses services, l'été dernier. Son contrat court jusqu'en 2025.