Ménès découpe Turpin

Pierre Ménès s'en est pris à Clément Turpin, lequel multiplie les décisions polémiques, ces dernières journées. Il a notamment rappelé le carton rouge distribué à Pape Gueye (21 ans), contre Rennes (1-2).





"Ça fait quand même deux matchs en 15 jours que Turpin fausse, lui qui est supposé, ou que la vox populi veut, être le meilleur arbitre français. Ce que j'ai toujours trouvé être une immense foutaise, a déclaré le journaliste de Canal+ dans le débrief Ligue 1. On se souvient de l'expulsion de Gueye lors de Rennes-Marseille qui a totalement modifié le cours du match. Et là, Benjamin André, c'est rouge ! Et évidemment, s'il n'y a pas Benjamin André, ça change tout. Mais il faut aussi noter le grand coaching de Christophe Galtier qui l'enlève à la mi-temps. Parce qu'il faut regarder le nombre de fautes que Benjamin André commet par match. Galtier n'a pas fait une Solskjaer."



Pour rappel, Clément Turpin est censé arbitrer le match en retard entre Lens et l'OM.