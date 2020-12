Maeda ne comprend pas pourquoi l'OM n'a pas gardé Firmino

Maeda, ancien joueur pro, s'est souvenu du passage de Roberto Firmino à l'OM. Il ne comprend pas que les dirigeants marseillais ne l'aient pas conservé.





"Il est arrivé tranquillement à Marseille. Il est resté un peu plus d'un mois à l'OM. Déjà lors des premiers entraînements, il jouait très bien. Une fois, il s'est entraîné avec les professionnels. Il a mis un but en faisant une Madjer. Il était très content. Tous les techniciens autour du terrain aimaient Roberto. Je pensais qu'il resterait à l'OM", a-t-il déclaré sur Canal+.



Jean-Philippe Durand avait indiqué que l'équipe dirigeante d'alors n'avait pas validé l'idée de mettre de l'argent sur un joueur comme lui (c'était en 2009). Pour rappel, Firmino a été transféré d'Hambourg à Liverpool pour 41 millions d'euros, lors de l'été 2015.



Cette saison, Firmino a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 14 apparitions en Premier League.