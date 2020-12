Médias : Stéphane Guy viré par Canal+

Canal+ a licencié Stéphane Guy parce qu'il avait adressé un petit message de soutien à Sébastien Thoen.





La chaîne cryptée ne fait pas dans le sentimentalisme. Elle n'a pas hésité à virer Stéphane Guy parce qu'il avait osé s'exprimer sur le licenciement de Sébastien Thoen : "Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée, avait alors lancé le commentateur à l'antenne. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano (animatrice du CSC) permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus." Avant de citer Coluche, "l'un des fondateurs de notre belle chaîne" : "Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter." Thoen avait eu le malheur de participer à un sketch très drôle sur l'émission de Pascal Praud. Il s'était fait virer dans la foulée pour s'être affiché aux côtés de Julien Cazarre.



Stéphane Guy, qui avait intégré Canal+ en 1997, nous a parfois fait hurler devant le poste de télévision, tant il paraissait parti-pris pour certaines équipes (et pas pour l'OM). Il n'empêche qu'il mérite le soutien face à des patrons bien peu sûrs d'eux pour se sentir menacés par de simples blagues.