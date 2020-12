Eyraud veut hacker les sites de streaming

Jacques-Henri Eyraud veut mettre un terme au piratage des matchs de football, quitte à user de la méthode violente.





"Notre responsabilité en tant que détenteurs de droits, c'est de protéger les diffuseurs. La Ligue a été un peu naïve dans ce domaine, pendant de nombreuses années. J'étais chez un ami, l'autre soir, qui m'a montré, un peu penaud, une clé USB qu'il avait achetée sur un très grand site d'e-commerce, et qui lui permettait d'accéder à 500 chaînes du monde entier, dont les chaînes payantes de sport. Tout ça pour 18 euros par an. Ce n'est plus possible ! Il va falloir employer les mêmes méthodes que les pirates, taper fort. Il va falloir avoir une armée de hackers qui pourchassent en direct les sites de streaming, qui les bombardent de requêtes, pour les rendre inopérants, les mettre à genoux. La législation française n'est pas au niveau de l'enjeu", a déclaré le président de l'OM lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Qu'il soit réalisé par les sites de streaming ou l'IPTV, le piratage coûte bien évidemment très cher au football français et, par extension, à l'OM. Mais c'est aussi parce que le coût des abonnements est élevé que les supporters y ont recours. D'autant qu'il faut s'abonner à tout pour voir tous les matchs de son équipe. À quand des formules club par club, avec une partie reversée à chacun d'eux ?