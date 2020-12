KLD en passe de racheter Sunderland

Kyril Louis-Dreyfus est bien sur le point de devenir propriétaire de Sunderland.





Le fils de Margarita et Robert Louis-Dreyfus a trouvé un accord pour racheter les parts de Stewart Donald et devenir actionnaire majoritaire du club anglais. Il doit désormais être soumis à l'approbation de la Ligue de football anglaise (EFL). "Étant donné la période, les conclusions de l'EFL ne sont pas attendues avant la mi-janvier", a précisé Sunderland par le biais d'un communiqué.



"Nous attendons respectueusement la décision de la Ligue concernant cette transaction. Néanmoins, je ne peux que souligner quel immense honneur ce serait pour moi de m'impliquer dans un club aussi historique... Beaucoup connaissent mes liens familiaux avec l'industrie et en acquérant le Sunderland AFC, je comprends la responsabilité qui m'incombe en tant que gardien de l'avenir du club", a de son côté fait savoir KLD.



Pour rappel, la famille Louis-Dreyfus conserve un petit pourcentage des parts de l'OM.