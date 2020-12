Moulin : "On maîtrisait totalement notre sujet"

Stéphane Moulin s'est exprimé, après la victoire de ses troupes contre l'OM. Il pense que le mental a notamment fait la différence.





"Ce n'est que du bonheur. On a fait une grosse heure de très haut niveau dans l'intensité, les intentions de jeu. Ils n'ont pas tiré au but. Même si notre fin de match a été difficile, ils ont poussé, mais on n'a rien lâché. C'est notre mi-temps la plus aboutie, car c'est contre un adversaire de qualité. On maîtrisait totalement notre sujet. Contre Marseille, ce n'est pas évident. J'ai aimé la manière dont on a joué", a-t-il indiqué en conférence de presse.





"Je suis très content pour Diony"

Et de poursuivre : "Sur ce match-là, le groupe démontre tous les progrès qu'on a réalisés. La plus grande difficulté, c'est de garder une certaine constance. Arriver à 27 points, ça veut dire qu'on est constant. Loïs Diony avait déjà été bon à Nantes. Et ce soir, non seulement il est bon, mais il est décisif. Je suis très content pour lui, car il a besoin de sentir qu'on compte sur lui. Il est important. Il a retrouvé son meilleur niveau."



Diony a effectivement paru faire le match de sa vie. Il a inscrit son 2e but de la saison, face à l'OM...