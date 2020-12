Les mauvaises stats de Payet sur penalty

Dimitri Payet (33 ans) a manqué un nouveau penalty, mercredi soir, face à Angers (1-2). Ça commence à faire beaucoup.





L'Equipe fait le point sur l'efficacité du Réunionnais sur les penalties dont il a la charge, à l'OM, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'est pas brillant. Sur l'ensemble de sa carrière, il n'a réussi que 62 % d'entre eux (8 sur 13). Il s'agit du bilan le plus faible, parmi les joueurs à plus de 10 penalties, depuis qu'Opta établit les statistiques de la Ligue 1. Autant dire qu'André Villas-Boas sera bien inspiré de réfléchir à un nouveau nom de tireur des penos, durant la trêve hivernale.



Pour rappel, le milieu offensif avait déjà manqué un penalty contre Porto (0-3), en Ligue des Champions, le 3 novembre. Et Florian Thauvin en avait loupé un autre face à Bordeaux, le 17 octobre. Au passage, Payet n'est pas non plus efficace sur les coups francs.