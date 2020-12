Mandanda : "Une révolte un peu tardive"

Steve Mandanda (35 ans) a confié sa déception, après la défaite concédée par l'OM contre Angers (1-2).





"Une révolte un peu tardive ? C'est exactement ça. On a eu une entame compliquée et on se fait punir sur les deux premières actions. Après il y a une seconde période un peu meilleure. On a eu les situations pour marquer plus tôt et revenir plus tôt. Mais on part de trop loin et c'est dommage", a déclaré le capitaine marseillais au micro de Téléfoot.



Certains joueurs phocéens semblent s'être mis dans le mode "réaction". Le maillot de l'OM se mérite. Il faudra bien plus de caractère pour espérer faire quelque chose, en seconde partie de saison.