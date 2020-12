Mercato : Morgan sur les tablettes pour remplacer Sanson ?

Lewis Morgan (24 ans) serait ciblé par l'OM, en cas de départ de Morgan Sanson (26 ans).





Selon les informations rapportées par le Daily Mail, le club phocéen s'intéresse de près à la situation de l'international écossais (2 sélections) de l'Inter Miami. Il pourrait transmettre une offre afin de s'attacher ses services, en janvier, si Morgan Sanson s'en va.



Passé par les rangs de Sunderland et du Celtic Glasgow, le milieu offensif a rarement eu sa chance en Europe. Il s'est montré plus à son aise en MLS, où il a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs, cette saison. Il est particulièrement bon sur les centres, les passes clés et les coups de pied arrêtés.



Bordeaux, Nice et Rennes seraient également sur le coup pour le recruter.