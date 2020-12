Eyraud s'exprime sur les situations de Thauvin et Amavi

Jacques-Henri Eyraud a évoqué les discussions concernant les prolongations de Florian Thauvin (27 ans), Jordan Amavi (26 ans), ainsi que d'autres joueurs qui approchent de leur fin de contrat.





"Ce sera une année importante dans la régénération de cet effectif. Ce sera une de nos priorités, c'est au coeur du projet sportif conçu par Pablo. Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. Chacun comprendra que la période actuelle nous impose une rigueur extrême", a déclaré le président de l'OM dans une interview donnée à L'Équipe.



Fair-play financier ou non, il est assez incompréhensible que le club ait mis autant de temps à se bouger pour proposer quelque chose aux joueurs en fin d'engagement. C'est un dossier qui pourrait coûter très cher à l'OM et sur lequel JHE est très attendu. Outre Thauvin et Amavi, dont les départs gratuits constitueraient des catastrophes, Boubacar Kamara et Morgan Sanson ne disposent plus que de 1 an et demi de contrat. C'est-à-dire que leurs transferts, l'été prochain, pourraient être sérieusement sous-évalués, comme l'a été celui de Lucas Ocampos.



En d'autres temps, Vincent Labrune avait choisi de laisser partir André Ayew, Rod Fanni, Jérémy Morel et André-Pierre Gignac gratuitement, au terme de leur contrat. L'OM y a assurément beaucoup perdu.