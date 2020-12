Mercato : Vagnoman aurait recalé l'OM

Josha Vagnoman (20 ans) aurait refusé une proposition émanant des dirigeants de l'OM.





D'après les éléments relayés par Transfermarkt, les Phocéens ont fait part de leur intérêt pour le latéral droit d'Hambourg, lequel évolue en D2 allemande. Ils se seraient fait éconduire par deux fois par son agent, qui a "qui a indiqué qu'il ne voyait pas le jeune joueur partir étant donné son rôle important dans l'équipe". De surcroit, il serait considéré intransférable par ses dirigeants.



Sous contrat jusqu'en 2024, Josha Vagnoman compte 4 sélections avec l'équipe nationale allemande U21. Il a joué 9 matchs de D2, cette saison, inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Les noms de Bryan Reynolds (FC Dallas) et Fabien Centonze (FC Metz) ont également été évoqués, à Marseille. Joakim Maehle (Genk) a quant à lui décidé de rejoindre les rangs de l'Atalanta Bergame, lequel a signé un chèque de 11 millions d'euros, plus 4 millions de bonus potentiels.



Pablo Longoria ratisse visiblement large afin de trouver le successeur de Bouna Sarr, pour le côté droit de la défense.