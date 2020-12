Eyraud : "AVB est l'entraîneur le plus performant au XXIe siècle"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la possible prolongation d'André Villas-Boas à l'OM. Il apprécie grandement son travail.





"Pablo est chargé de ce dossier, il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l'avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club dans un contexte compliqué. Je souhaite qu'André poursuive son aventure à l'OM. Il apprécie le cadre de vie, il a une personnalité qui va bien avec cette ville, ce club. Et il a, d'abord, des résultats exceptionnels. Avant Angers, il a un peu plus de 57 % de victoires, c'est tout simplement l'entraîneur de l'OM le plus performant au XXIe siècle. C'est aussi celui qui nous a ramenés en Ligue des champions", a déclaré le président phocéen lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"Il y a eu des soirées et des nuits difficiles"

Il a également fait un petit bilan de la première partie de saison : "En Championnat, ce qui a été fait est assez exceptionnel. Être quatrième avec deux matches en retard, c'est une grande performance. La Ligue des champions a été une grande déception. Il y a eu des soirées et des nuits difficiles où je n'ai pas beaucoup dormi. On voit à quel point l'expérience compte dans ces compétitions-là. Tout le monde fait son apprentissage même si, c'est vrai, dans la performance même, il y a eu des déceptions. Le match de Porto a été une souffrance pour moi."



Après ce soir, il restera 23 matches à disputer à l'OM, en Ligue 1, cette saison.