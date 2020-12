Gignac offre la LdC Concacaf au Tigres

Le Tigres a remporté la Ligue des Champions de la Concacaf, cette nuit, grâce à un but d'André-Pierre Gignac (35 ans).





L'ancien attaquant de l'OM a inscrit le but décisif de la finale, face à Los Angeles FC (2-1), en toute fin de rencontre (84e). Auparavant, Rossi avait ouvert la marque pour les Américains (61e) et Ayala avait égalisé pour le club de Monterrey (72e). Gignac a été élu meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition.



Il s'agit de la première victoire du Tigres dans la compétition, après ses défaites en finale en 2016, 2018 et 2109. Une très belle ligne en plus au palmarès d'APG.





André-Pierre Gignac wins the Best Player Award presented by Scotiabank with 6 goals and 2 assists in #SCCL2020 👑 @ScotiabankFC pic.twitter.com/bky4acfT8Q — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 23, 2020