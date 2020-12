Nkounkou : "Je n'ai pas eu de discussion avec Villas-Boas"

Niels Nkounkou (20 ans) a commenté ses premiers mois passés à Everton. Il a expliqué pourquoi il avait choisi de quitter l'OM, plutôt que d'y signer un contrat professionnel. Il considérait qu'il ne parviendrait pas à jouer, avec André Villas-Boas.





Le défenseur gauche ne pensait pas pouvoir bénéficier de temps de jeu avec André Villas-Boas : "J'ai préféré partir parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J'avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m'en donner", a-t-il expliqué à L'Équipe. Il n'y avait pourtant qu'un joueur à gauche, dans l'effectif phocéen : "La saison dernière, il y avait seulement Amavi, mais Villas-Boas a essayé Sakai à gauche, parfois même Sarr, et Saîf (Khaoui) a aussi fait quelques apparitions. Je sentais vraiment que ça allait être compliqué pour moi. J'ai préféré prendre le risque de partir."





"Le départ de Zubizarreta n'a pas arrangé les choses"

Conseillé par Yvan Le Mée, il n'a même pas pris le temps d'en parler avec André Villas-Boas : "Je n'ai pas eu de discussion avec lui. Avec la crise du coronavirus, c'était très difficile d'échanger avec le coach ou le directeur sportif, d'ailleurs. Le départ d'Andoni Zubizarreta n'a pas arrangé les choses. Je m'entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j'ai choisi de partir." Il a depuis bénéficié d'un peu de temps de jeu : "J'ai joué trois matches de Coupe de la Ligue et un match de Premier League. Ça a été vite parce que le projet, c'était d'abord de m'entraîner avec le groupe pro et de faire des matches avec les moins de 23 ans pour continuer à apprendre. Mais je m'étais préparé sérieusement avant d'arriver avec mon préparateur physique. Je voulais être tout de suite en puissance. Et le coach m'a donné ma chance."



Nkounkou a pour l'instant joué 1 match de Premier League et 3 de coupe de la Ligue.