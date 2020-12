Eyraud donne la tendance pour le mercato

Jacques-Henri Eyraud a donné quelques indications sur le mercato à venir. Comme André Villas-Boas, il a indiqué qu'il pourrait y avoir des départs et que l'OM serait attentif aux opportunités.





"On traverse la plus grande crise de l'histoire du foot et on continue à me demander si on va acheter des joueurs. C'est humain, mais moi, je suis à la barre et je vois un monde qui s'écroule. Il faudra être malin. Le mercato s'annonce difficile. On pense tous au marché anglais, mais avec ce qui se passe (la crise de la Covid-19), je pense qu'il y aura un impact extrêmement difficile", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à France Bleu Provence.





"L'attaquant ? Ce n'est pas une question de moyens"

Il ne prévoit pas particulièrement de prendre un attaquant : "L'attaquant tant attendu, ça fait quatre ans ou plus que j'attends ça. Ce n'est pas une question de moyens, mais quand le monde s'écroule, on fait quoi ? Il faudra chercher des transactions intelligentes. Pour nos joueurs, on regardera si on a des offres. Mais il faut être réaliste par rapport à ce qu'est le marché avec le Covid", a-t-il poursuivi.



Il est toujours très compliqué de décrypter les messages passés par le président. Le champion de la communication donne des leçons et n'a apparemment pas encore admis s'être planté sur l'annonce faite de la venue d'un grand attaquant, il y a quatre ans de cela. Ce n'est évidemment pas seule grosse erreur...