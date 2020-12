Thomas : "Battre l'OM, c'est toujours frapper un grand coup"

Romain Thomas (32 ans) s'est exprimé sur le match Angers-OM qui aura lieu mercredi. Il espère prendre les trois points.





En conférence de presse, le défenseur a estimé qu'un succès face à Marseille constituerait la cerise sur le gâteau de l'année 2020 des Angevins : "Ce serait magnifique. Cela fait un moment qu'on cherche à battre cette équipe. Je me souviens encore, lors de notre première saison en Ligue 1, d'avoir gagné à Marseille : c'était fabuleux. Donc, oui, nous sommes bien sûr focalisés sur ce dernier match. Terminer avec 27 points serait plus qu'honorable en sachant qu'il restera encore deux matches pour boucler la phase aller. On doit encore profiter du temps avant ce match pour récupérer pour pouvoir mettre tout ce qu'il nous reste sur le terrain", a-t-il confié aux journalistes présents.





"Marseille, c'est toujours des matches particuliers"

Il considère que cette rencontre est particulière, dans une saison. Il avait marqué un but, en 2015 : "Les souvenirs des matches contre l'OM ? Il y a ce but au Vélodrome. C'est le plus beau, forcément. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'étais loin de l'imaginer. Mais ça me paraît loin quand même, il y a eu du chemin de parcouru depuis. Même si, de temps en temps, quand je regarde les photos avec les enfants, celles-là font plaisir. Marseille, c'est toujours des matches particuliers, car l'OM reste l'OM. Autour de moi, j'ai des pro-Marseillais qui n'attendent que ce match. Le battre, c'est toujours frapper un grand coup. On parle un peu plus de toi le week-end. C'est pour ça que j'aimerais bien le battre plus souvent..."



Les Phocéens sont prévenus, les Angevins ne les attendent pas pour disputer un match tranquille. Il faudra montrer les crocs pour espérer prendre les trois points, mercredi.