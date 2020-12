L'arbitre d'Angers-OM désigné

L'OM va disputer son dernier match de l'année 2020 à Angers, demain soir, à 21h.





Pour cette rencontre comptant pour la 15e journée de L1, la LFP a désigné Hakim Ben El Hadj pour arbitrer la rencontre. Ce dernier, âgé de 42 ans, sera assisté sur les ailes par Hicham Zakrani et Mohamed Benkemouche. Le quatrième arbitre sera Benjamin Lepaysan, et la VAR sera dirigée par Amaury Delerue.



Ce sera la deuxième fois de la saison que Hakim Ben El Hadj arbitrera l'OM. La première, c'était lors de la 4e journée, au Stade Vélodrome, pour OM 1-1 LOSC. Le bilan global de l'arbitre avec Marseille est équilibré : une victoire, un nul et une défaite.