Villas-Boas satisfait des recrues estivales

Le coach portugais a commenté en conférence de presse le recrutement de l'été dernier. L'entraîneur s'en dit heureux.





"Déçu des recrues de l'été ? Non, ce n'est pas vrai ça. Ils ne jouent pas plus, car les autres sont très bons. Pape (Gueye) ne joue pas plus car (Boubacar) Kamara est très bon. Je ne suis pas déçu. L'unique déception, c'est de ne pas avoir fait un attaquant de référence. On en a parlé, inutile de me répéter sur ce sujet. Les recrues sont extraordinaires, très bonnes. Rien à dire, c'était un bon mercato. On est bien au classement, on pouvait être premiers si on avait joué et gagné les deux matchs en retard. Rien à dire sur les recrues, je suis très content."



L'OM a recruté Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Michaël Cuisance et Luis Henrique. Tous font de bonnes apparitions sous le maillot de l'OM, sauf à un degré moindre Yuto Nagatomo (34 ans), auteur d'un csc ce week-end en L1 et globalement hésitant quand il joue, et le jeune et inexpérimenté Luis Henrique (19 ans), pas encore au top niveau. Espérons que la deuxième partie de la saison va s'améliorer pour les deux.